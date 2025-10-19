O Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2 neste domingo (19), em um dos confrontos mais aguardados do Brasileirão 2025, no Maracanã. Após o jogo, o técnico rubro-negro Filipe Luís falou à imprensa e não poupou sinceridade ao comentar sobre a arbitragem, a atuação de seus jogadores e até mesmo um episódio polêmico envolvendo o exame antidoping realizado na última sexta-feira (17).

Arbitragem e alfinetada no Palmeiras

Questionado sobre o lance que gerou o primeiro gol palmeirense — ocorrido enquanto o Flamengo ainda não havia conseguido repor Léo Ortiz, lesionado — Filipe Luís admitiu falha interna, mas aproveitou para alfinetar o adversário:

- O momento da substituição foi um erro mais nosso do que do árbitro, uma falha de comunicação. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras.

Jogadores de Flamengo e Palmeiras reclamam com Wilton Pereira Sampaio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Clássico nacional e elogios a Pedro

Filipe Luís também destacou a importância do confronto diante do Palmeiras, colocando-o como o grande clássico do futebol brasileiro atual:

- Desde que era jogador, sempre considerei Flamengo x Palmeiras o jogo mais importante. Claro, os clássicos locais, onde o ambiente e intensidade do jogo iguala qualquer coisa, mas o clássico brasileiro hoje, do alto nível do futebol, da série A, é Flamengo e Palmeiras.

O treinador também rasgou elogios ao centroavante Pedro, autor de um gol e responsável por sofrer o pênalti convertido por Jorginho:

- Um jogo muito completo da nossa equipe. O Pedro hoje era peça fundamental da nossa equipe para nossa estratégia. Foi perfeito. Uma partida individual com nota artística.

Pedro comemora gol marcado contra o Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Filipe Luís também comentou o episódio envolvendo a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que realizou uma ação surpresa no CT do Flamengo na última sexta-feira. Segundo o clube, o treinamento foi interrompido e atrasado pela presença dos agentes.

- Nem o meu pai pode assistir aos treinos, mas tivemos três pessoas da ABCD assistindo. Isso nos incomodou. Foi algo que tirou nosso foco e alterou a rotina de trabalho - reclamou o treinador.

