Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (12), em jogo atrasado da sétima rodada do Campeonato Carioca. A bola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, com transmissão do Premiere (pay-per-view) e Canal GOAT (YouTube). ➡️ Clique para assistir no Premiere

Na tabela do Campeonato Carioca, o Flamengo está na vice-liderança da competição, com 14 pontos, atrás do Volta Redonda por três. Enquanto isso, o Botafogo segue na sexta colocação, com dois pontos a menos que o Rubro-Negro.

Tudo sobre o jogo entre Flamengo e Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Botafogo

7ª Rodada - Campeonato Carioca

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view) e Canal GOAT (YouTube);

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia

🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito, Hugo Filemon Soares Pinto (assistentes) e Thiago Ramos Marques (quarto árbitro)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz (Evertton Araújo/Arrascaeta), Gerson; Michael (Luiz Araújo), Plata, Juninho (Bruno Henrique).

Botafogo (Técnico: Carlos Leiria)

John; Mateo Ponte (Vitinho), Lucas Halter, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur (Rafael Lobato), Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus.

