Em contato com fontes ligadas ao jogador, o L! entendeu uma possível saída do Flamengo dependeria apenas da vontade do uruguaio. Arrascaeta está estabilizado no Rio de Janeiro, gosta muito da cidade e tem uma relação excelente com a torcida rubro-negra. As cifras oferecidas pelos árabes, no entanto, são difíceis de serem ignoradas.



Anteriormente, o Flamengo já havia recusado uma oferta do próprio Al Nassr por Arrascaeta, no valor de 15 milhões de euros (R$ 80 milhões na época), mas, agora, estariam dispostos a aumentar a proposta de maneira significativa. Não é segredo que os árabes têm condições de pagar a multa do uruguaio no Rubro-Negro, que é de R$ 50 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões).