- É um grande desafio, né? E a expectativa é a mais alta possível. Sei da dimensão que é trabalhar num grande clube como o Flamengo. Estou muito motivado para que a gente conquiste grandes coisas. Todo mundo sabe da qualidade do grupo e da ótima estrutura. Logo na chegada, revi algumas jogadoras e conheci algumas novas. Apresentei nossas ambições e deixei bem claro que confio bastante no trabalho delas. Vamos fazer de tudo pra colocar o Flamengo no topo -, disse.