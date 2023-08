O nome atacante Pedro esteve em alta nos últimos dias após o soco do preparador Pablo Fernández no jogador. O jornalista André Rizek, da Globo, falou sobre o aproveitamento do atleta com o técnico Jorge Sampaoli. Para o apresentador, o centroavante é melhor que Gabigol, mas o camisa 10 é maior que o parceiro na história do Flamengo.