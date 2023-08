Pablo Fernández, ex-preparador físico do Flamengo, foi denunciado pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por soco em Pedro. A informação foi dada inicialmente pelo 'UOL' e confirmada pela reportagem do Lance!.