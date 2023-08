Ainda que a janela de transferências se encerre nesta quarta-feira (2), as negociações com jogadores livres no mercado podem ser feitas normalmente, visto que a norma engloba apenas atletas com contrato ativo. Dessa forma, com a dificuldade nas tratativas pelos alvos conhecidos do público, o Flamengo muda o foco e começa a ampliar leque de opções.