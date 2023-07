No último sábado (22), o Flamengo não saiu do 1 a 1 com o América-MG, diante de um Maracanã lotado, e deixou os rubro-negros decepcionados com uma atuação coletiva bem abaixo do esperado contra o então lanterna do Brasileirão. Com o resultado, o Fla chegou a uma amarga sequência de três jogos sem vitória no torneio.