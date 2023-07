Em negociação com o Flamengo, Wendel tinha viagem marcada para a Rússia no último sábado (22), mas não embarcou. A atitude pegou a todos de surpresa, visto que a medida atrasa as tratativas, além do fato de que a janela de transferências está perto do fechamento. O empresário do atleta, no entanto, nega problemas com o Zenit e diz que o volante chegará em breve em São Petersburgo.