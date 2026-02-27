Em descompasso com a torcida, Filipe Luís vive sua maior pressão no Flamengo, mesmo após dar sua cara ao time

Na partida em que atingiu a marca de 100 jogos como técnico do Flamengo, Filipe Luís viveu o momento de maior pressão à frente do time carioca. Com mais uma atuação distante do esperado, o Rubro-Negro voltou a perder para o Lanús, desta vez no Maracanã, e ficou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Em apenas dois meses, este já é o segundo vice da equipe na temporada.

Com a dificuldade para implementar um bom estilo futebol, Filipe vive um descompasso com o torcedor rubro-negro, que pela primeira vez o xingou em pleno Maracanã. Após a derrota para o time argentino, o treinador foi o principal alvo da arquibancada. Enquanto aguardava o Lanús levantar o troféu, ouviu gritos e xingamentos vindos das arquibancadas.

- Ei, Filipe, vai tomar no c* - gritaram os rubro-negros.

Filipe Luís após Flamengo x Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Antes mesmo de a bola rolar, as escolhas de Filipe Luís para o time titular já haviam provocado irritação nos flamenguistas. A opção por Ayrton Lucas entre os titulares e a ausência de um homem de referência no ataque, como Pedro ou Bruno Henrique, fizeram com que muitos torcedores não entendessem a estratégia adotada. A expectativa era de que, principalmente pelo lado ofensivo, o Flamengo abusasse das jogadas aéreas, o que exigiria uma presença mais fixa na área. E foi exatamente isso que aconteceu. Com mais de 40 cruzamentos na partida, ficou evidente, sobretudo na primeira etapa, a falta de um camisa 9 de referência.

Torcedores do Flamengo ficam na bronca com declarações de Filipe Luís

Como se não bastassem as escolhas e a falta de criatividade da equipe, as declarações de Filipe Luís na coletiva após o jogo também geraram incômodo. Diferentemente da percepção dos torcedores, o treinador avaliou que o Flamengo fez uma boa partida.

- Acho que fizemos um grande jogo. Cometemos um erro que nos custou um gol, o adversário praticamente não passou do meio-campo. E foi assim até quase acabar a prorrogação, quando fizeram o gol de cabeça e depois com o time exposto. Minha avaliação é de que o time foi superior. Como não ganhamos, essas palavras vão soar mal - disse o treinador.

Além disso, destacou que o time tem a sua identidade e, ao ser questionado sobre a pressão no cargo, preferiu não se aprofundar.

- O meu time, na minha visão, tem a minha cara. No bom e no ruim. E eu tenho muito orgulho desses jogadores. Só isso (...) Eu não avalio meu trabalho. Meu trabalho é avaliar a equipe para o próximo jogo. A avaliação (do meu trabalho) é com vocês - avaliou.

Resultado e desempenho ofuscam marca especial do treinador

O confronto no Maracanã marcou o centésimo jogo de Filipe Luís como técnico do Flamengo. Ao olhar para trás, dificilmente o treinador imaginaria viver um momento tão conturbado. No fim da última temporada, ele conduziu o time aos títulos da Libertadores e do Brasileirão, além de ter batido na trave no Mundial de Clubes, ao perder a decisão nos pênaltis para o PSG.

Poucas semanas depois, Filipe protagonizou uma longa negociação para renovar contrato com o clube. Com o acordo firmado, a expectativa da torcida para 2026 aumentou, projetando novas conquistas. No entanto, o cenário atual é bem diferente. O Flamengo iniciou mal o Campeonato Carioca e já soma dois vice-campeonatos na temporada: na Supercopa Rei e na Recopa Sul-Americana.

É verdade que a responsabilidade não recai apenas sobre o treinador. Alguns jogadores do elenco, como o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Samuel Lino, também foram alvos de críticas. Ainda assim, a derrota para o Lanús no Maracanã parece ter sido a gota d'água para parte da torcida, que passou a cobrar de forma mais incisiva o posicionamento e as decisões do comandante.

