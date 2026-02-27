Em descompasso com a torcida, Filipe Luís vive sua maior pressão no Flamengo, mesmo após dar sua cara ao time
Treinador viu sua equipe bater na trave mais uma vez, mas com novo desempenho abaixo do esperado
Na partida em que atingiu a marca de 100 jogos como técnico do Flamengo, Filipe Luís viveu o momento de maior pressão à frente do time carioca. Com mais uma atuação distante do esperado, o Rubro-Negro voltou a perder para o Lanús, desta vez no Maracanã, e ficou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Em apenas dois meses, este já é o segundo vice da equipe na temporada.
Com a dificuldade para implementar um bom estilo futebol, Filipe vive um descompasso com o torcedor rubro-negro, que pela primeira vez o xingou em pleno Maracanã. Após a derrota para o time argentino, o treinador foi o principal alvo da arquibancada. Enquanto aguardava o Lanús levantar o troféu, ouviu gritos e xingamentos vindos das arquibancadas.
- Ei, Filipe, vai tomar no c* - gritaram os rubro-negros.
Antes mesmo de a bola rolar, as escolhas de Filipe Luís para o time titular já haviam provocado irritação nos flamenguistas. A opção por Ayrton Lucas entre os titulares e a ausência de um homem de referência no ataque, como Pedro ou Bruno Henrique, fizeram com que muitos torcedores não entendessem a estratégia adotada. A expectativa era de que, principalmente pelo lado ofensivo, o Flamengo abusasse das jogadas aéreas, o que exigiria uma presença mais fixa na área. E foi exatamente isso que aconteceu. Com mais de 40 cruzamentos na partida, ficou evidente, sobretudo na primeira etapa, a falta de um camisa 9 de referência.
Torcedores do Flamengo ficam na bronca com declarações de Filipe Luís
Como se não bastassem as escolhas e a falta de criatividade da equipe, as declarações de Filipe Luís na coletiva após o jogo também geraram incômodo. Diferentemente da percepção dos torcedores, o treinador avaliou que o Flamengo fez uma boa partida.
- Acho que fizemos um grande jogo. Cometemos um erro que nos custou um gol, o adversário praticamente não passou do meio-campo. E foi assim até quase acabar a prorrogação, quando fizeram o gol de cabeça e depois com o time exposto. Minha avaliação é de que o time foi superior. Como não ganhamos, essas palavras vão soar mal - disse o treinador.
Além disso, destacou que o time tem a sua identidade e, ao ser questionado sobre a pressão no cargo, preferiu não se aprofundar.
- O meu time, na minha visão, tem a minha cara. No bom e no ruim. E eu tenho muito orgulho desses jogadores. Só isso (...) Eu não avalio meu trabalho. Meu trabalho é avaliar a equipe para o próximo jogo. A avaliação (do meu trabalho) é com vocês - avaliou.
Resultado e desempenho ofuscam marca especial do treinador
O confronto no Maracanã marcou o centésimo jogo de Filipe Luís como técnico do Flamengo. Ao olhar para trás, dificilmente o treinador imaginaria viver um momento tão conturbado. No fim da última temporada, ele conduziu o time aos títulos da Libertadores e do Brasileirão, além de ter batido na trave no Mundial de Clubes, ao perder a decisão nos pênaltis para o PSG.
Poucas semanas depois, Filipe protagonizou uma longa negociação para renovar contrato com o clube. Com o acordo firmado, a expectativa da torcida para 2026 aumentou, projetando novas conquistas. No entanto, o cenário atual é bem diferente. O Flamengo iniciou mal o Campeonato Carioca e já soma dois vice-campeonatos na temporada: na Supercopa Rei e na Recopa Sul-Americana.
É verdade que a responsabilidade não recai apenas sobre o treinador. Alguns jogadores do elenco, como o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Samuel Lino, também foram alvos de críticas. Ainda assim, a derrota para o Lanús no Maracanã parece ter sido a gota d'água para parte da torcida, que passou a cobrar de forma mais incisiva o posicionamento e as decisões do comandante.
Próximo jogo do Flamengo
O próximo compromisso do Flamengo será na segunda-feira, contra o Madureira, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Como venceu a partida de ida por 3 a 0, a tendência é que Filipe Luís utilize uma equipe modificada, dando mais minutagem a jogadores que vêm tendo menos espaço.
