Léo Pereira detalha cobrança interna no Flamengo e cita conversa com Bap: 'Devendo'

O início ruim de temporada do Flamengo ganhou mais um capítulo com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana diante do Lanús, na madrugada desta sexta-feira (27), e Léo Pereira afirmou que o elenco reconhece o momento negativo. Em entrevista após a partida no Maracanã, o zagueiro deu razão às críticas da torcida e declarou que, internamente, também há pressão para melhora.

Segundo o camisa 4 rubro-negro, o grupo entende que está "devendo" resultados. Ele citou, ainda, reunião com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, durante a semana.

— A gente está devendo para nós mesmos. A gente está devendo resultado para a torcida, para a gente, para o clube, que vive de vitórias. Antes mesmo da cobrança da torcida, existe cobrança interna entre nós. Nesta semana, a gente conversou bastante, teve conversa até com o presidente em prol da melhora de todo o elenco. A gente está devendo, a torcida está cobrando, a gente tem que mostrar por que a gente veste essa camisa — detalhou Léo Pereira.

A Recopa foi o segundo título perdido pelo Flamengo em 2026. No início de fevereiro, a equipe foi superada pelo Corinthians na Supercopa do Brasil.

Antes e depois da partida contra o Lanús, houve manifestações de torcedores. Ao fim do jogo, o técnico Filipe Luís foi alvo de xingamentos. Para Léo Pereira, o grupo precisa manter o equilíbrio.

— A gente tem que estar muito forte mentalmente. A cobrança vai existir, Flamengo é assim. Desde quando eu cheguei é assim. Pela história do Flamengo, tem cobrança. A gente tem que estar forte nesses momentos para não se abalar, para que a gente possa dar a volta por cima — declarou o zagueiro.

O próximo compromisso rubro-negro será pelo Campeonato Carioca. O Flamengo enfrenta o Madureira na segunda-feira, pelo jogo de volta da semifinal. Na partida de ida, o Mais Querido venceu por 3 a 0, e agora pode perder por até dois gols de diferença para confirmar vaga na final.

Léo Pereira em ação pelo Flamengo contra o Lanús no jogo de volta da Recopa Sul-Americana (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

