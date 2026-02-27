Críticas da torcida e pressão interna: entenda o cenário que Filipe Luís encara no Flamengo

O técnico Filipe Luís vive o momento de maior pressão no Flamengo desde que assumiu o comando da equipe. Na partida em que alcançou a marca de 100 jogos à frente do time carioca, o treinador presenciou, à beira do campo, mais uma atuação abaixo do esperado, que culminou no vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Ao apito final, foi o principal alvo dos torcedores, que o xingaram no Maracanã, algo que até então não havia acontecido. Diante dos resultados negativos, do desempenho irregular e da pressão externa e interna, surge a pergunta: Filipe Luís corre risco no cargo?

É verdade que, após mais uma atuação ruim da equipe, o treinador deixou de ser unanimidade, especialmente entre os torcedores. Os gritos vindos das arquibancadas foram duros e refletem o sentimento da torcida neste início de temporada. O Flamengo, que já havia começado mal o Campeonato Carioca, também ficou pelo caminho na Supercopa Rei e na Recopa Sul-Americana.

Desgaste interno de Filipe Luís no Flamengo

O cenário, aliás, remete à temporada de 2023, quando o Rubro-Negro viveu um ano de frustrações. Internamente, é inegável que existe pressão sobre o trabalho do treinador. Algumas de suas escolhas vêm gerando insatisfação. Segundo o GE, com informação confirmada pelo Lance!, há descontentamento de alguns jogadores em relação às decisões da comissão técnica. Esse contexto faz com que Filipe Luís precise reverter o cenário.

Alinhado a isso, a relação do treinador com Bap, presidente do clube, também apresenta sinais de desgaste, algo que já havia começado no processo de renovação contratual, que se arrastou por semanas.

Nos bastidores da Gávea e do Ninho do Urubu, o entendimento é de que o Flamengo deveria apresentar, neste estágio da temporada, um futebol mais consistente. Na última semana, Bap esteve no centro de treinamento para conversar com o treinador e expôs sua visão sobre o momento atual. Com investimentos elevados, como a chegada de Lucas Paquetá, e a valorização do próprio treinador, a expectativa interna era de um desempenho mais contundente.

Apesar desse contexto, Filipe conta com o respaldo da diretoria, que entende que o treinador tem total capacidade para fazer com que a equipe retorne ao caminho das vitórias.

Busca pelo título do Carioca

Diante desse cenário, torna-se evidente que Filipe Luís precisa fazer com que sua equipe apresente resultados convincentes. Após as perdas da Supercopa e da Recopa Sul-Americana, a busca pelo título do Carioca ganha um caráter ainda mais importante.

No estadual, o Rubro-Negro está muito próximo da final, já que venceu o Madureira por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal. Na próxima segunda-feira, enfrenta novamente o Tricolor Suburbano no Maracanã para confirmar a vaga na decisão e tentar amenizar o ambiente de pressão que tomou conta do clube.

