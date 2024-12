Renato Maurício Prado faz cobrança a Bap, novo presidente do Flamengo

O jornalista Renato Maurício Prado, em sua coluna do UOL, comentou sobre a decisão de Bap, novo presidente do Flamengo, de tentar alongar o período combinado para a construção do estádio do Flamengo. Além disso, o mesmo ligou o alerta para possíveis consequências de tal decisão.

Aspas de Renato Murício Prado

- A decisão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, de tentar alongar o período combinado para a construção do estádio do Flamengo era a pedra mais cantada dos rubro-negros que acompanharam atentamente o período pré-eleitoral do clube. É uma decisão muito mais sensata que a ação de seu antecessor Rodolfo Landim, que fez tudo no afogadilho, na esperança de que a compra do terreno do Gasômetro fosse a bala de prata que o manteria no poder, através da eleição de seu vice Rodrigo Dunshee de Abranches. Revelou-se, porém, um tiro n'água - disse.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, em coletiva de imprensa dada antes de sua posse, falou sobre a situação legal do estádio:

- Ainda não há nem sequer um estudo sério de viabilidade econômica e financeira para o estádio.

Ainda em sua entrevista coletiva, Bap fez questão de dizer que não queria repetir os erros do São Paulo e Corinthians, que ficou em seca de títulos, durante a construção do Morumbis e que até hoje está encalacrado com a dívida da Neo Quimica, respectivamente.

Possíveis consequências

Para Renato Maurício Prado, a performance no futebol durante os próximos três anos será de suma importância para uma futura reeleição de Bap, no Flamengo. Visto que Landim, com certeza, voltará candidato contra ele, na próxima eleição.

- Se "a bola entrar", como se diz no jargão do futebol, o atraso na construção do estádio será digerido sem grandes problemas. Se, entretanto, isso não acontecer, não haverá obra em estádio que o salve - finalizou Renato.

BAP, presidente do Flamengo, durante coletiva de imprensa (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

