A torcida do Flamengo ficou insatisfeita com a partida do time rubro-negro na vitória por 1 a 0 contra o Deportivo Táchira na noite de quinta-feira (3). Após a partida, o técnico Filipe Luís reconheceu que sua equipe não fez uma grande atuação, mas enalteceu o triunfo fora de casa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Nem sempre vamos jogar bem, nem sempre vamos dominar. O adversário tinha um plano de jogo interessante, que nos causou dificuldades, mas os jogadores competiram bem. Me surpreendeu a mudança de sistema deles, eles não vinham jogando assim. Isso sim me gerou surpresa, mas como eu falei, não foi nossa melhor noite, mas importante que o time soube competir bem para poder vencer - disse Filipe Luís, treinador do Flamengo.

Filipe Luís durante partida do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Na Libertadores nunca é fácil, então temos que valorizar a vitória (...) Outro dia me perguntaram se eu prefiro vencer ou jogar bem, eu prefiro vencer. Prefiro vencer e jogar bem, mas eu prefiro vencer - completou.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

Intensidade e objetividade, duas coisas que faltaram ao Flamengo, que contou com muita dificuldade no meio-campo (sem um homem de criação) no primeiro tempo. A equipe de FIlipe Luís até conseguiu levar perigo ao gol adversário uma vez ou outra, mas sem objetividade. Luiz Araújo, por exemplo, perdeu uma oportunidade cara a cara com o goleiro Jesús Camargo aos 26 minutos. O time da casa, por sua vez, não demonstrou, nos primeiros 47' de jogo, que poderia assustar a principal equipe do grupo.

O Rubro-Negro voltou mais ligado do intervalo, propondo mais o jogo. E foi assim que a equipe brasileira abriu o placar aos 12 minutos. Juninho, que tinha acabado de entrar, aproveitou cabeçada do Bruno Henrique e, de peito, mandou a bola para o fundo da rede pelo Flamengo. O Táchira, que apresentou muita falhas técnicas, como erros de troca de passes, chegou perto do empate nos acréscimos, quando ameaçou o gol de Rossi.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real