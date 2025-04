O jornalista Renato Maurício Prado elogiou a atuação de Juninho na vitória contra o Táchira por 1 a 1, na Venezuela, pela primeira rodada da Libertadores. Porém, "RMP" foi incisivo ao criticar o volante De La Cruz, que não vive grande fase no Flamengo.

Como foi o jogo

Intensidade e objetividade, duas coisas que faltaram ao Flamengo, que contou com muita dificuldade no meio-campo (sem um homem de criação) no primeiro tempo. A equipe de FIlipe Luís até conseguiu levar perigo ao gol adversário uma vez ou outra, mas sem objetividade. Luiz Araújo, por exemplo, perdeu uma oportunidade cara a cara com o goleiro Jesús Camargo aos 26 minutos. O time da casa, por sua vez, não demonstrou, nos primeiros 47' de jogo, que poderia assustar a principal equipe do grupo.

Segundo tempo

O Flamengo voltou mais ligado do intervalo, propondo mais o jogo. E foi assim que a equipe brasileira abriu o placar aos 12 minutos. Juninho, que tinha acabado de entrar, aproveitou cabeçada do Bruno Henrique e, de peito, mandou a bola para o fundo da rede. O Táchira, que apresentou muita falhas técnicas, como erros de troca de passes, chegou perto do empate nos acréscimos, quando ameaçou o gol de Rossi.

