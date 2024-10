Filipe Luís tem bom aproveitamento em clássicos com Flamengo na base

Filipe Luís comanda treino do Flamengo de olho no clássico contra o Fluminense (Foto: Gilvan de Souza/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Às vésperas do FlaFlu, Filipe Luís possui um bom aproveitamento em bases no comando do Flamengo nas categorias de base. O comandante faz seu primeiro confronto regional na equipe profissional e entrará no Maracanã com muitas expectativas após seus dois primeiros jogos.

Em 11 partidas disputas nas categorias Sub-20 e Sub-17, o treinador conquistou seis vitórias e tem 57,5% de aproveitamento contra os rivais do estado. Além disso, o jovem técnico conquistou uma Copa Rio Sub-17 e chegou na decisão do Campeonato Carioca Sub-20.

Embora com uma amostragem pequena, Filipe Luís nunca perdeu para o Fluminense, tendo uma larga vitória por 3 a 0 na Copa Rio Sub-17 e um empate no Cariocão Sub-20. Um dado animador para quem crê em superstição à medida que o confronto se aproxima.

Além do bom aproveitamento em clássicos com o Flamengo na base, o comandante caiu nas graças dos torcedores por conta dos desempenhos apresentados contra Corinthians e Bahia. Com duas semanas cheias de trabalho, existe a expectativa por uma compreensão melhor da filosofia do jogo do novo técnico pelos jogadores.

Filipe Luís em sua estreia como técnico do Flamengo contra o Corinthians (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O confronto com o Fluminense pode ser o único clássico de Filipe Luís à frente do Rubro-Negro na temporada. O treinador ainda tem a chance de enfrentar o Vasco em duas ocasiões caso os clubes cariocas consigam chegar à final da Copa do Brasil.

O Rubro-Negro não tem chances de subir na classificação, mas busca somar pontos para se consolidar em zona de classificação da Libertadores. A equipe tem nove pontos a menos em relação ao Botafogo e ainda sonha com o título do Brasileirão.

Confira o desempenho de Filipe Luís em clássicos na base

Flamengo 3x0 Fluminense - 27/4 - Copa Rio Sub-17

Flamengo 2x3 Botafogo - 6/4 - Copa Rio Sub-17

Flamengo 4x5 Vasco - 1/5 - Copa Rio Sub-17

Flamengo 5x2 Botafogo - 25/5 - Copa Rio Sub-17 (Semifinal)

Flamengo 3x2 Botafogo - 1/6 Copa Rio Sub-17 (Semifinal)

Flamengo 2x1 Vasco - 8/6 - Copa Rio Sub-17 (Final)

Flamengo 0x1 Vasco - 17/6 - Copa Rio Sub-17 (Final)

Flamengo 3x2 Botafogo - 13/7 - Carioca Sub-20

Flamengo 2x1 Botafogo - 24/7 - Brasileirão Sub-20

Flamengo 0x1 Vasco - 27/7 - Carioca Sub-20

Flamengo 1x1 Fluminense - 03/8 - Carioca Sub-20