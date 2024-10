Flamengo vence Botafogo em clássico no Torneio de Abertura do NBB

Flamengo venceu o Botafogo pelo Torneio de Abertura do NBB (Foto: Matheus Maranhão/LNB)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 01/10/2024 - 14:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo conquistou a segunda vitória no Torneio de Abertura do NBB. Na última segunda-feira (30), o Rubro-Negro bateu o Botafogo, no clássico carioca, por 88 a 61 e carimbou a vaga para as semifinais da competição.

O destaque do confronto foi Shaq Johnson, do Flamengo, que anotou 15 pontos e terminou como cestinha do duelo. Já pelo lado Alvinegro, o maior pontuador foi Thomas, que anotou 12. O duelo ficou marcado por domínio do Rubrp-Negro, que vem de uma pré-temporada na Espanha.

No primeiro quarto, a equipe comandada por Gustavinho teve um ritmo mais elevado e maior eficiência nas bolas de três. Isso ajudou a abrir margem no placar, que terminou 24 a 15. No segundo período, o Fla ampliou a intensidade e continuou aumentando a vantagem que tinha. As equipes foram para o intervalo com 45 a 27 no marcador.

Jordan Willians em quadra pelo Flamengo durante Torneio de Abertura do NBB (Foto: Matheus Maranhão/LNB)

Na volta, o FlaBasquete administrou o placar, que se manteve constante em uma distância de 20 pontos. Destaque para a grande eficiência nas bolas de três da equipe da Gávea. Final do terceiro quarto: 68 a 43. Já no último período, o Glorioso até esboçou uma reação, mas pecou muito na defesa, o que permitiu ao rival manter a vantagem que tinha. Dessa forma, o duelo terminou em 88 a 61 para o Flamengo.

Flamengo classificado para a semi do torneio do NBB; Botafogo busca outra vaga

O time Rubro-Negro agora aguarda o adversário das semifinais, que sairá do grupo B da competição. Já o Alvinegro encara o Brasília nesta terça-feira (1), às 19h45, com a necessidade de vitória para avançar a próxima fase do Torneio de Abertura do NBB.