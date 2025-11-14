Fluminense x Flamengo: informações e venda de ingressos

O Fluminense abriu nesta quarta-feira (12/11), às 18h, os check-ins de sócios para o clássico contra o Flamengo, marcado para o dia 19 de novembro, às 21h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. A venda para o público geral começa na segunda-feira (17/11), às 10h.

continua após a publicidade

➡️ Pai de Lezcano fala sobre chance de saída do Fluminense: 'Outro clube do Brasil'

Além da abertura regular das vendas, o clube lançou um pacote especial de benefícios exclusivo para o Fla-Flu, ampliando descontos e vantagens para diferentes categorias de sócios.

O Fluminense elaborou condições diferenciadas para o clássico, com descontos ampliados para titulares, convidados cadastrados e até um "convidado extra", dependendo do plano.

continua após a publicidade

Principais destaques:

Arquiba 100%: check-in gratuito para o titular e até três convidados contratados; além disso, mais um ingresso com 75% de desconto para convidado extra. Arquiba 75%: titular e convidados contratados compram ingresso com 75% de desconto; convidado extra tem 60% de desconto. Arquiba Raiz: titular pode comprar no Sul com 75% ou em outros setores com 60%; benefício se estende a um convidado. Arquiba Família e Maracanã+ Família: titular e três convidados cadastrados têm check-in 100% gratuito; mais um com 75% de desconto. Maracanã+: check-in grátis + ingresso extra com 75% off. Guerreiro: 50% de desconto para titular e um convidado extra. Pacote Futebol: check-in gratuito + ingresso com 75% para convidado. Pacote Jogos: check-in com 75% + ingresso com 60% para convidado.

O clube reforça: convidado cadastrado é diferente de convidado contratado e convidado extra.

- Convidados cadastrados: até 5 incluídos pelo titular na lista.

- Convidado contratado: paga R$ 25/mês e recebe o mesmo desconto do titular.

- Convidado extra: benefício exclusivo somente para esta partida.

➡️Fluminense tem movimento interno para ajudar Santi Moreno

Cronograma

Sócios

Arquiba 100%, Arquiba Família, Maracanã+, Maracanã+ Família, Pacote Futebol → 12/11, 18h Arquiba 75% e Pacote Jogos → 13/11, 12h Arquiba Raiz → 14/11, 12h Guerreiro → 15/11, 12h

Público geral

Encerramento das vendas on-line: no fim do 1º tempo do Fla-Flu.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Preços dos ingressos de Fluminense x Flamengo

Setor Sul (torcida do Flu)

Arquiba 100% / Família / Maracanã+ / Pacote Futebol → R$ 0 Arquiba 75% → R$ 25 Guerreiro → R$ 50 Inteira → R$ 100

Leste Inferior (misto)

Sócios Flamengo → R$ 70

Inteira → R$ 140

Maracanã Mais (misto, buffet incluído)

Inteira → R$ 700

Setor Norte (torcida do Flamengo)

Inteira → R$ 100

Sócio Flamengo → R$ 50