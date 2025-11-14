Fluminense x Flamengo: informações e venda de ingressos
Times se enfrentam pelo Brasileirão
O Fluminense abriu nesta quarta-feira (12/11), às 18h, os check-ins de sócios para o clássico contra o Flamengo, marcado para o dia 19 de novembro, às 21h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. A venda para o público geral começa na segunda-feira (17/11), às 10h.
Além da abertura regular das vendas, o clube lançou um pacote especial de benefícios exclusivo para o Fla-Flu, ampliando descontos e vantagens para diferentes categorias de sócios.
O Fluminense elaborou condições diferenciadas para o clássico, com descontos ampliados para titulares, convidados cadastrados e até um "convidado extra", dependendo do plano.
Principais destaques:
- Arquiba 100%: check-in gratuito para o titular e até três convidados contratados; além disso, mais um ingresso com 75% de desconto para convidado extra.
- Arquiba 75%: titular e convidados contratados compram ingresso com 75% de desconto; convidado extra tem 60% de desconto.
- Arquiba Raiz: titular pode comprar no Sul com 75% ou em outros setores com 60%; benefício se estende a um convidado.
- Arquiba Família e Maracanã+ Família: titular e três convidados cadastrados têm check-in 100% gratuito; mais um com 75% de desconto.
- Maracanã+: check-in grátis + ingresso extra com 75% off.
- Guerreiro: 50% de desconto para titular e um convidado extra.
- Pacote Futebol: check-in gratuito + ingresso com 75% para convidado.
- Pacote Jogos: check-in com 75% + ingresso com 60% para convidado.
O clube reforça: convidado cadastrado é diferente de convidado contratado e convidado extra.
- Convidados cadastrados: até 5 incluídos pelo titular na lista.
- Convidado contratado: paga R$ 25/mês e recebe o mesmo desconto do titular.
- Convidado extra: benefício exclusivo somente para esta partida.
Cronograma
Sócios
- Arquiba 100%, Arquiba Família, Maracanã+, Maracanã+ Família, Pacote Futebol → 12/11, 18h
- Arquiba 75% e Pacote Jogos → 13/11, 12h
- Arquiba Raiz → 14/11, 12h
- Guerreiro → 15/11, 12h
Público geral
- 17/11 (segunda-feira), 10h → Fluminense: futebolcard.com
- Torcida visitante: flamengovisitante.futebolcard.com
- Gratuidade: gratuidade-fluminense.futebolcard.com
Encerramento das vendas on-line: no fim do 1º tempo do Fla-Flu.
Preços dos ingressos de Fluminense x Flamengo
Setor Sul (torcida do Flu)
- Arquiba 100% / Família / Maracanã+ / Pacote Futebol → R$ 0
- Arquiba 75% → R$ 25
- Guerreiro → R$ 50
- Inteira → R$ 100
Leste Inferior (misto)
- Sócios Flamengo → R$ 70
- Inteira → R$ 140
Maracanã Mais (misto, buffet incluído)
- Inteira → R$ 700
Setor Norte (torcida do Flamengo)
- Inteira → R$ 100
- Sócio Flamengo → R$ 50
