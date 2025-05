Filipe Luís exaltou a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Bahia no último sábado (10), no Maracanã, em discurso no vestiário após o jogo. O técnico motivou os jogadores e chamou o elenco de "grupo campeão".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— Nunca ninguém duvide da força desse grupo. Ninguém! Ninguém pode duvidar da força desse grupo. Esse grupo aqui é campeão — disse Filipe Luís aos jogadores, em discurso divulgado em vídeo de bastidores da "Flamengo TV".

Antes do triunfo sobre o Esquadrão de Aço, o Rubro-Negro vinha de duas partidas sem vitória: derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro e empate por 1 a 1 com o Central Córdoba. Agora, o Flamengo encara a LDU no Maracanã, e a vitória é essencial para manter o time vivo na Libertadores.

continua após a publicidade

Situação do Flamengo na Libertadores

Com cinco pontos, o Rubro-Negro ocupa a terceira posição do Grupo C. A LDU, empatada com o Central Córdoba (segundo) com oito pontos, lidera. Os equatorianos têm um gol a mais de saldo (três).

O Flamengo encerra a fase de grupos com jogos contra LDU e Deportivo Táchira, ambos no Maracanã. Sem margem para erros, o Rubro-Negro precisa vencer os seus compromissos para se classificar. Além disso, por conta de outros resultados, pode ser que tenha a necessidade de contar com um bom saldo de gols.

continua após a publicidade

Afinal, caso vença os dois jogos, somará 11 pontos, a mesma pontuação que os primeiros colocados podem alcançar caso vença um dos jogos restantes.