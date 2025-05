Flamengo demite membro da comissão técnica de Filipe Luís

O Flamengo comunicou nesta segunda-feira (12) o desligamento do auxiliar Daniel Alegria. O profissional fazia parte da comissão técnica de Filipe Luís desde as categorias de base e participou das conquistas do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil e da Copa do Brasil. A decisão foi tomada pelo clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— O Clube de Regatas do Flamengo informa que o auxiliar Daniel Alegria não faz mais parte comissão técnica do clube. O Flamengo agradece ao profissional pelo período de dedicação e serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira — informou o Rubro-Negro.

Planejamento do Flamengo

O elenco do Flamengo se reapresentou no CT do Ninho do Urubu na manhã segunda-feira. Os jogadores tiveram o domingo de folga após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia no último sábado, pelo Brasileirão. Agora, o time terá três dias de treino antes de encarar a LDU na próxima quinta-feira (15), no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

Depois do duelo com a equipe equatoriana, o Rubro-Negro tem pela frente o clássico contra o Botafogo, também em casa, no próximo domingo (18). Sem folga, o elenco terá dois dias de atividades entre as partidas.

➡️ Flamengo confirma lesões e terá dois desfalques contra a LDU