Marcos Braz detona arbitragem de Flamengo x Corinthians e dispara: ‘Ficam chorando’

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 01:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Dirigente do Flamengo, Marcos Braz detonou a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Além disso, o Vice-Presidente de Futebol reclamou das recentes atitudes do Corinthians antes da bola rolar.

- É pressão, problema com logística do Corinthians. Miam para caramba, ficam chorando. Vem todo mundo pressionado para cá e é essa arbitragem aí. É feio para o futebol brasileiro. Estão botando o futebol brasileiro em um norte vergonhoso em relação a arbitragem. Mas ninguém faz nada. A pior coisa do mundo é começar a perder os critérios. Foi o que aconteceu. Arbitragem vergonhosa ninguém aguenta mais e não sabemos onde vai parar.

Em relação ao impedimento assinalado pelo VAR em um gol de Gabigol, Marcos Braz optou por não rebater a imagem. As reclamações se centraram em relações a marcações de faltas e distribuição de cartões amarelos.

No fim de semana, o Flamengo encara o Bahia, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro volta a encarar o Corinthians pelo jogo decisivo da Copa do Brasil em busca de uma vaga na final no dia 20 de outubro.

