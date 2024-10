Filipe Luis, tecnico do Flamengo, durante jogo contra o Fluminense no Maracanã (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 23:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, analisou a atuação do meia Carlos Alcaraz na derrota para o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, nesta quinta-feira (17). O treinador exaltou a qualidade do jogador e a capacidade de melhora nos próximos jogos.

- Eu não consigo entrar na cabeça dele, mas é um jogador superinteressante, um cara que tem portento físico, joga em várias posições. Domina bem o meio-campo e, claro, quer demonstrar. Ele tem essa ambição de querer as coisas. Muitas vezes demora o processo. Vou dar todo o suporte para ele se desenvolver e conseguir a confiança necessária para desempenhar. O resultado não ajudou. Acredito que se a bola tivesse entrado, ele conseguiria se soltar um pouco mais, mas ele está com esse peso de querer fazer o time ganhar. Totalmente normal num jogador tão novo, tão jovem, mas que tem um futuro brilhante pela frente - afirmou.

Fluminense vence Flamengo no Brasileirão

Na primeira etapa, o Flamengo teve muito mais volume de jogo e quase abriu o placar com Bruno Henrique, que parou em Fábio, e Alcaraz, que carimbou a trave. O Fluminense se viu acuado na maior parte do primeiro tempo, mas teve a melhor oportunidade da partida, com um pênalti de Léo Pereira em Marquinhos, mas Ganso desperdiçou a cobrança, facilitando a defesa de Rossi, nos acréscimos.

No segundo tempo, o Fluminense voltou diferente e abriu o placar cedo, após Ganso dar um passe de calcanhar para Kauã Elias avançar pela direita e cruzar para Lima estufar a rede. Na sequência, o camisa 10 encontrou Martinelli na linha de fundo, e o volante cruzou rasteiro para Arias finalizar de primeira e decretar a vitória do Tricolor no clássico. O Flamengo tentou reagir com as substituições, mas não conseguiu criar grandes oportunidades e pouco deu trabalho para Fábio no segundo tempo.