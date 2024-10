Yuri Alberto reforça momento delicado no Brasileirão e projeta decisão contra o Flamengo

Atacante falou sobre vitória e projetou jogo de domingo contra o Flamengo







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 22:47 • São Paulo (SP)

Autor do último gol do Corinthians na vitória por 5 a 2 sobre o Athletico, Yuri Alberto reforçou o momento complicado do clube, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.



- A gente sabe que o momento é delicado e a gente precisa se entregar ao máximo em todos os jogos. No primeiro tempo a gente teve chance de poder matar o jogo, mas o Thiago Heleno é um cara chato (risos) - afirmou o atacante para ao Premiere.

Com a vitória, Corinthians saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão Foto: Anderson Romao/AGIF @romaofotos





Na sequência, o atacante projetou o duelo contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. Para avançar à decisão, a equipe paulista precisa tirar a desvantagem conquistada pelo rival no Maracanã.



-Grande vitória dentro de casa e a gente sabe que domingo é o jogo mais importante do ano para nós até agora. A gente sabe que a Copa do Brasil é muito importante, infelizmente estamos em desvantagem, mas junto da nossa torcida a gente vai virar e vai para a final que em 2022 passamos perto.



Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, o Corinthians recebe o Flamengo neste domingo (20), as 15h (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida nas penalidades.