Renato Maurício Prado dispara contra titular do Flamengo: ‘O que faz em campo?’

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 21:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo perdeu para o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira (17), e um dos jogadores mais criticados do Rubro-Negro foi o meia Allan. Nas redes sociais, o comentarista Renato Maurício Prado detonou o volante e cornetou Filipe Luis pelas mexidas no clássico do Brasileirão.

- O Allan não marca ninguém. O Allan não acerta um passe. O que faz o Allan em campo. O Allan continua em campo! Tá mal, Filipe, tá mal! - escreveu o jornalista.

Desde que chegou ao Flamengo, Allan não conseguiu se firmar no time titular e é frequentemente contestado por torcedores. Contratado pelo Rubro-Negro em 2023, o meia de 27 anos também tem passagens por Fluminense, Atlético-MG, Hertha Berlim-ALE e Eintracht Frankfurt-ALE.

O Fluminense venceu com gols de Lima e John Arias. Com o resultado, o Tricolor foi a 33 pontos, na 15ª posição. O Flamengo, por sua vez, estacionou na 4ª colocação, com 51. No domingo (20), o Rubro-Negro faz o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians.