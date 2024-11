Filipe Luís explica decisão de não utilizar jogadores que estavam nas seleções

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, teve que lidar com um alto número de desfalques para a partida contra o Cuiabá, fora de casa, na noite desta quarta-feira (20). Só por conta de jogadores que estavam com as suas respectivas seleções na Data Fifa, foram quatro (Gerson, Léo Ortiz, Plata e Varela). Após a vitória por 2 a 1, o treinador explicou a decisão de não utilizar esses atletas.

- O planejamento dessa semana foi em função dos atletas que treinaram. O Gerson seria titular no Brasil, ou seja: um descarte. Se jogou 90 minutos ontem, não pode jogar hoje. O Varela, a princípio, seria relacionado, ele me falou que seria titular, então preferi não trazer. O Plata já sabíamos que jogou 60 minutos em Barranquilla e não seria possível. O último caso seria o Léo Ortiz. Aí iam jogar Fabrício e Léo (Pereira), que treinaram a semana inteira e viram todos os comportamentos e o nosso plano de jogo. O Cleiton também e o David também - disse o treinador.

Dos jogadores citados, o único que não entrou em campo na terça-feira foi Ortiz, que ficou no banco no empate do Brasil com o Uruguai por 1 a 1.

Léo Ortiz durante treino na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Filipe Luís diz que jogadores jogaram no sacrifício

O zagueiro David Luiz também foi baixa na partida, mas por conta de febre e mal-estar. Além dele, Bruno Henrique e Allan também estão com virose. Os dois, no entanto, foram para o jogo. Bruno Henrique, aliás, deu duas assistências na vitória contra o Cuiabá.

- O David Luiz passou mal, muitos jogadores estão com essa virose. Meus filhos estão com virose também. Mas jogaram no esforço, caso do Bruno Henrique, Allan. Eu confio no Cleiton. Então foi decisão minha de dizer para o clube que não precisava do Léo Ortiz porque confio nos jogadores que tenho. E eu não posso correr riscos nessa reta final com jogadores que estão como o Léo. O Léo Ortiz mudou todo o planejamento de treino essa semana, o corpo gera uma adaptação e não ia dormir essa noite. Então essa foi minha decisão sobre a Data Fifa - afirmou, citando, mais uma vez, o planejamento por não utilizar Léo Ortiz.