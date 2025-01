Filipe Luís elogiou a imposição dos jogadores diante do Volta Redonda no Campeonato Carioca. O Flamengo foi soberano praticamente durante os 90 minutos. Segundo o técnico rubro-negro, o grupo "comprou a ideia" e tiveram uma "atitude exemplar".

- O jogo foi onde a gente teve uma imposição muito grande. Dominamos o jogo praticamente em todo momento. Não paramos de atacar o gol adversário. Eu pedi algumas coisas específicas essa semana, que precisávamos melhorar em decorrência do jogo com o São Paulo. Foi o nosso primeiro jogo, perna pesada e o time misto. Os jogadores se conhecendo. Mas hoje vi muita coisa que espero da equipe. Desfrutaram e se divertiram com a ideia. Eles compraram a ideia. A atitude deles em campo foi excepcional, exemplar. Tiveram uma obediência tática muito grande. Isso levou o time a ter uma facilidade na saída de bola. Nas progressões das jogadas e se divertiram com isso. Tiveram a bola e paciência para abrir a defesa do Volta Redonda. Era uma coisa que eu vinha pedindo. O time não parou de atacar o gol adversário e pressionar.

O técnico do Flamengo também analisou a estreia de Juninho. Para Filipe Luís atacante, que foi o primeiro reforço contratado para esta temporada, vai ajudar no modelo de jogo que é proposto.

- O Juninho é um jogador que pode nos ajudar neste modelo de jogo. Perigoso que é para o nosso ataque e para os adversários. Sempre é um momento especial (estreia). O primeiro jogo é muito especial. Ver ele com a camisa do Flamengo eleva o nível.

Na próxima rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo entra em campo para enfrentar o Sampaio Corrêa, na quinta-feira (30), às 21h30. O jogo será o primeiro na reabertura do Maracanã em 2025.

Juninho fez a estreia com a camisa do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Confira mais respostas de Filipe Luís, técnico do Flamengo:

OBEDIÊNCIA TÁTICA

- Foi um grande jogo, onde os jogadores tiveram uma atitude excepcional. A torcida aqui em Brasília sempre nos recebe muito bem. Fiquei muito feliz pela obediência tática dos jogadores. É um momento de entender e apoiar. Eles fizeram isso com perfeição. As variações acontecem porque são jogadores polivalentes e versáteis, que conseguem se adaptar com qualquer tipo de jogo e pressão. Conseguimos atacar contra linha de quatro e de cinco. Foi um jogo sólido da nossa equipe.

EVOLUÇÃO DA EQUIPE

- Estamos acabando a pré-temporada. Foram duas semanas de treinos, onde cinco jogadores tiveram que jogar 90 minutos. Existe uma progressão, mas são jogadores que se cuidaram e não tiveram problema por disputar estes minutos. Foi um jogo bom, pelo nível do adversário e pela final que temos pela frente. Para os próximos jogos do Carioca, é assimilar cada vez mais. Os detalhes que tem no modelo para evoluir cada vez mais.

CARLINHOS

- O Carlinhos ficou no Rio. Optei por trazer estes jogadores. Ele fez três gols nestes jogos. Sabemos das qualidades que ele tem e vamos decidir qual decisão tomar.

PAPO COM DANILO

- Falei com o Juninho por telefone e o que eu falei para ele eu falo para todos os jogadores: que eu não tenho compromisso com ninguém e não prometo que vão chegar aqui e serem titulares. Eles que têm que conquistar o lugar no time com bons jogos. Com rendimento no campo. Esse foi o meu papo com o Juninho. O Danilo não é jogador do Flamengo. Não posso falar de um jogador que não é do Flamengo.

ARRASCAETA DE CAMISA 10

- O Arrascaeta de camisa 10 é bonito. É o jogador que merece a camisa 10 e é o nosso craque. Está aqui desde 2019. Tem história no clube, merece e tem o aval do Zico, que é o mais importante.

MAIS JOGADORES QUE NÃO VIAJARAM

- É um assunto da diretoria (outros jogadores que não viajaram). Estou com o grupo que participou da pré-temporada comigo, que bebeu da água do conteúdo que passei para eles. Tiveram uma imersão de treinos. É um grupo que está na frente. É inegociável que os jogadores façam e cumpram as funções que peço a eles. A partir daí, a diretoria vai sentar e conversar para tomar a decisão. São jogadores do Flamengo, enquanto são jogadores do Flamengo têm direito de estar com a gente.

COMO SUSTENTAR ESTILO DE JOGO ATÉ O FINAL DA TEMPORADA?

- Eu não diria perde e pressionado. Eu diria "um jogo pressionante". A gente tenta não perder e ter o controle do jogo com a bola. É um modelo de jogo que a torcida exige. O próprio torcedor não se sente identificado com um time que não tenta ser protagonista no jogo. Vai ser possível sempre? Provavelmente não. Jogaremos contra adversários que têm bons planos de jogo, que vão estudar nosso time e tentar fazer grandes jogos contra a gente. Têm jogadores de qualidade que tentam ser pressionados. Mas acredito que temos o melhor elenco da América. Volto a repetir que é o melhor elenco, com os melhores jogadores e falo para eles. Se esse time não jogar, é culpa minha.

JOGADORES QUE ATUARAM POR 90 MINUTOS

- Jogador quanto mais joga, melhor fica. Quanto mais minutos tem, mais se adapta. Jogadores que jogam 90, vão se adaptando, se sentindo melhores e o corpo vai se adaptar a serem atletas de alto rendimento. Para a final estarão em momento de forma ótima.

