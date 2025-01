Juninho estreou pelo Flamengo na vitória, por 2 a 0, sobre o Volta Redonda, em Brasília. O atacante disse que a primeira partida pelo Rubro-Negro foi um sonho realizado na carreira. O jogador elogiou o grupo.

- Primeiramente, estou muito feliz e realizado. Eu acho que é toda uma emoção estrear e ainda mais com a camisa do Flamengo. Eu acho que foram apenas quatro treinos, se eu não me engano. Estou entrosando aos poucos com os meus companheiros. Mas é aquela coisa, só jogador de qualidade no meu time. Então, nesse momento, o que eu posso dizer é que estou realizado e é um sonho - disse Juninho em entrevista ao "Sportv". E finalizou:

- É um costume que eu tenho (usar calça térmica). Não importa se está calor ou frio, é um costume. Sempre treinei assim e por acaso eu jogo assim também. Mas é adaptação, lógico. Pegar esse calor não é fácil para mim, mas a questão da calça para mim é muito tranquila.

O Flamengo entra em campo para enfrentar o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira (30), às 21h30. O jogo, que é válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, será o primeiro na reabertura do Maracanã em 2025.

