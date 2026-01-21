Daniel Sales, do Flamengo, precisou ser substituído no intervalo do clássico contra o Vasco nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O jovem sentiu dores musculares na coxa direita e deixou o campo para a entrada de Alex Sandro.

continua após a publicidade

➡️ José Boto se pronuncia sobre influência de Bap em escalação do Flamengo

➡️ Início de Flamengo x Vasco sofre atraso no Maracanã; entenda motivo

Lateral-direito de origem, o jogador iniciou a partida pelo lado esquerdo e foi o único jogador do elenco sub-20 a ser escalado para o duelo, na estreia dos profissionais na temporada. Ayrton Lucas não foi relacionado para o jogo.

continua após a publicidade

Daniel Sales será reavaliado para saber a gravidade do problema físico. Ele é o único atleta do Flamengo a ser titular em todos os compromissos da equipe até aqui em 2026, já que também foi titular nos três jogos com o time alternativo.

+ Aposte em partidas do Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

CAMPEONATO CARIOCA - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view), GeTV (Youtube) e TV Globo (TV aberta);

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Daniel Sales em ação pelo Flamengo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.