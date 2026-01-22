Bruno Henrique aponta fator-chave para vitória do Flamengo contra o Vasco

Bruno Henrique destacou o comprometimento do elenco profissional do Flamengo no clássico vencido por 1 a 0 sobre o Vasco, nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida marcou a primeira atuação do grupo principal rubro-negro em 2026, acionado antes do previsto após os resultados negativos do time sub-20 no estadual.

continua após a publicidade

➡️ José Boto se pronuncia sobre influência de Bap em escalação do Flamengo

Na saída de campo, o atacante afirmou que a decisão de utilizar o elenco profissional foi construída em conjunto com a diretoria e ressaltou a presença do grupo no clássico, mesmo fora do momento ideal de preparação. Segundo ele, a vitória representa o início da trajetória do Rubro-Negro na temporada.

+ Aposte em partidas do Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

—O grupo (foi a coisa mais importante para a vitória). Quando foi determinado que a gente estaria nesse clássico hoje, esteve presente. Conseguimos vencer um clássico em que ninguém está nas suas melhores condições, mas foi conversado juntamente com o presidente, com o Filipe, com todos os jogadores, que a gente estaria aqui. Então, parabenizar a todos que fizeram desse jogo de hoje essa grande vitória, para que a gente possa começar a nossa trajetória de 2026 — afirmou Bruno Henrique à "TV Globo".

Com o resultado, o Flamengo somou três pontos importantes no Campeonato Carioca após um início de competição com equipe alternativa. Assim, o clube precisou utilizar jogadores do elenco principal a partir do clássico no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Bruno Henrique durante duelo entre Flamengo e Vasco no Maracanã (Foto: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.