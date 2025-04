Ficha do jogo VIT FLA 2ª rodada Brasileirão Data e Hora Domingo, 6 de abril, às 18h30 (de Brasília) Local Barradão, em Salvador (BA) Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

Vitória e Flamengo se enfrentam neste domingo (6) em partida válida pela 2ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir de 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), com transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere

O Flamengo começou a sua jornada no Brasileirão, em busca do eneacampeonato, com empate. No Maracanã, ficou no 1 a 1 com o Internacional. Com gol de Bruno Henrique, o Colorado saiu na frente. O Rubro-Negro deixou tudo igual com Léo Pereira, em jogada que começou com escanteio.

Por outro lado, o Vitória não foi bem na primeira rodada. O Juventude fez valer o fator casa e não deu chances para o Leão, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A equipe gaúcha jogou com autoridade e venceu por 2 a 0, com gols do atacante Gabriel Taliari.

Tudo sobre o jogo entre Vitória e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória x Flamengo

2ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🦁 Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris, Lucas Halter e Hugo; Ronald, Ricardo Ryller, Matheuzinho, Erick, Léo Pereira (Fabri) e Janderson.

❌ Desfalques: Renato Kayzer.

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson (De La Cruz) e Bruno Henrique; Luiz Araújo, Michael e Juninho (Cebolinha).

❌ Desfalques: Danilo, Pedro e Matías Viña.

