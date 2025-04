Gringos do Flamengo se destacam em vitória na Libertadores

O Flamengo venceu o Deportivo Táchira, na Venezuela, por 1 a 0 na noite de quinta-feira (3), e estreou com vitória na Libertadores. No Estádio Pueblo Nuevo, dois dos destaques do time brasileiro foram Erick Pulgar e Varela. Nas redes sociais, torcedores destacaram as atuações do chileno e do uruguaio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Pulgar contou com números importantes em campo. Ele foi o jogador que teve mais ações com a bola (113). Além disso, contou com 90% de passes certos (86/96). Já Varela teve 92 ações com a bola, e 91% de aproveitamento nos passes (59/65).

Pulgar e Varela se destacam em partida do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja alguns elogios de torcedores do Flamengo

Como foi o jogo

Intensidade e objetividade, duas coisas que faltaram ao Flamengo, que contou com muita dificuldade no meio-campo (sem um homem de criação) no primeiro tempo. A equipe de FIlipe Luís até conseguiu levar perigo ao gol adversário uma vez ou outra, mas sem objetividade. Luiz Araújo, por exemplo, perdeu uma oportunidade cara a cara com o goleiro Jesús Camargo aos 26 minutos. O time da casa, por sua vez, não demonstrou, nos primeiros 47' de jogo, que poderia assustar a principal equipe do grupo.

continua após a publicidade

O Rubro-Negro voltou mais ligado do intervalo, propondo mais o jogo. E foi assim que a equipe brasileira abriu o placar aos 12 minutos. Juninho, que tinha acabado de entrar, aproveitou cabeçada do Bruno Henrique e, de peito, mandou a bola para o fundo da rede pelo Flamengo. O Táchira, que apresentou muita falhas técnicas, como erros de troca de passes, chegou perto do empate nos acréscimos, quando ameaçou o gol de Rossi.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real