Flamengo confirma retorno de titulares contra o Vitória

Após o triunfo na estreia na Libertadores, o Flamengo encara o Vitória pelo Brasileirão. Na partida de domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, o técnico Filipe Luís contará com os retornos de Arrascaeta, Gerson, Wesley e Plata. O quarteto ficou fora do confronto contra o Deportivo Táchira, na Venezuela.

Ainda em solo venezuelano, antes do embarque da delegação rubro-negra para Salvador, Luiz Augusto Macedo, médico do Flamengo, confirmou os retornos. Além disso, garantiu que Pedro já está liberado para os jogos. Sua utilização, agora, depende da comissão técnica de Filipe Luís.

- O Pedro já está integrado ao elenco. Agora, depende da comissão técnica colocá-lo em campo. O Danilo continua em recuperação e reabilitação, mas pode ser reintegrado ao elenco na semana que vem. Os demais atletas, Arrascaeta, Gerson, Gonzalo Plata e Wesley, se encontram com a gente em Salvador para serem integrados ao grupo para o jogo contra o Vitória - afirmou o doutor.

Arrascaeta retorna aos jogos do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No início da tarde desta sexta, o clube carioca soltou um comunicado sobre o assunto.

- Os atletas De Arrascaeta, Gerson, Plata e Wesley, que trabalharam no CT George Helal pela manhã, viajam para a Bahia nesta sexta-feira (4), onde se integram ao restante do elenco do Flamengo. O Rubro-Negro enfrenta o Vitória, no domingo (6), pelo Brasileirão 2025 - diz a nota.

Como foi a estreia do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo começou a sua jornada no Brasileirão, em busca do eneacampeonato, com empate. No Maracanã, ficou no 1 a 1 com o Internacional. O time gaúcho saiu na frente, com gol de Bruno Henrique. O Rubro-Negro deixou tudo igual com Léo Pereira, em jogada que começou com escanteio.

O Flamengo conquistou o Brasileirão nos seguintes anos: 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020.

