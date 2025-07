Filipe Luís vê falta de agressividade do Flamengo e se rende a Neymar: ‘Extraordinário’

Faltou agressividade para o Flamengo no ataque para vencer o Santos na Vila Belmiro. Essa foi a percepção do técnico Filipe Luís após o confronto na Vila Belmiro, que contou com a vitória do Peixe por 1 a 0. Após a partida, o treinador analisou o desempenho de sua equipe e enalteceu o desempenho de Neymar, autor do gol adversário.

- Eu acredito que primeiro eles tentaram pressionar. A gente viu no começo do jogo, a gente conseguiu sair bem da primeira pressão deles. A gente dominou defendendo com a bola. E concordo que no terço final, na área do Santos, faltou um pouco mais de agressividade. Mais coragem para arriscar cruzamentos, chutar de fora da área, ou até mesmo no 1 contra 1 - disse Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Filipe Luís durante a partida do Flamengo na Vila Belmiro (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

- Neymar é um jogador extraordinário, um grande amigo, ex-companheiro de seleção. É um privilégio para o futebol brasileiro ter ele jogando aqui novamente. Uma pena que hoje ele conseguiu decidir o jogo para o Santos (...) hoje eu vi um Neymar fisicamente no nível de série A. Vi nos duelos, nas recomposições, ele defendendo e pressionando os nossos zagueiros. Uma lesão tão grave e séria como ele teve sempre irá requerer cuidados sobre a parte muscular, é um jogador quando está bem faz a diferença - completou o treinador, em outro trecho.

Pedro vai jogar o FlaxFlu?

Ainda durante a coletiva de imprensa, Filipe Luís foi questionado, entre outros temas, se Pedro irá para o jogo contra o Fluminense no domingo, no Maracanã. O treinador, que evitou comentar sobre o tema, classificou o "assunto" como encerrado.

- O assunto do Pedro já está encerrado. Falei tudo que tinha que falar na coletiva e ele já se posicionou. É assunto encerrado. A única coisa que resta para nós dois é trabalhar e ajudar o Flamengo - afirmou o treinador.

Pedro durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Repito, assunto do meu caso é totalmente encerrado. Prefiro não opinar sobre isso. É um assunto para o pessoal da diretoria, para você fazer diretamente para eles. Da minha parte técnica o que eu falei já está totalmente encerrado - afirmou, em outro trecho.

Pedro ficou fora da lista de relacionados do Flamengo pelo segundo jogo consecutivo. A decisão do técnico Filipe Luís por não contar com o jogador passa pelo desempenho ruim do camisa 9 durante os treinos do Rubro-Negro.

- O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, só que nessa semana ele rompeu todos os princípios que nós temos, que é a cultura de treino. Para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos e não duvidei em nenhum momento em deixar ele fora da lista de relacionados. Porque esse tipo de comportamento pode contagiar, espero que ele pense e peça desculpas aos companheiros e volte a ser o Pedro - disse Filipe Luís, técnico do Flamengo, sobre o Pedro, após a vitória contra o São Paulo no Maracanã.

