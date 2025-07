Flamengo: Léo Pereira revela ‘descuido’ com Neymar em gol do Santos

O Flamengo perdeu para o Santos por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16), pela 14ª rodada do Brasileirão. Na Vila Belmiro, Neymar marcou no fim, garantindo a vitória do Peixe. Após a partida, o zagueiro Léo Pereira, do time carioca, lamentou o resultado. O rubro-negro falou sobre a preparação para esse confronto, e detalhou o descuido da defesa no gol do santista.

continua após a publicidade

- Bom, acho que a gente teve controle boa parte do jogo, essa é a verdade. Faltou o último passe. Criamos pouco. O time que está liderando o campeonato e sempre marca gols. Acho que a gente criou pouco para poder concluir, para poder sair com o resultado positivo. E a gente sabia que eles iam jogar por uma bola. Eles tiveram essa bola ali no final do jogo. O descuido nosso, que não pode acontecer para quem quer ser campeão do Brasileiro - iniciou Léo Pereira.

Neymar comemora gol do Santos contra o Flamengo (Foto: Jota Erre/AGIF)

- É o Neymar, né, sempre tem que ter uma marcação diferencial em cima dele. Mas a gente fez o nosso jogo, sem pensar muito no Neymar. A gente sabia que ele podia definir o jogo em alguma jogada e, como falei, foi um descuido nosso, um cara que é diferente como ele não pode ter tanta liberdade assim. No momento que a gente errou, estava muito exposto, muito aberto e, infelizmente, ele teve a sorte - completou o zagueiro.

continua após a publicidade

Como foi o gol de Neymar em cima do Flamengo

O gol do camisa 10 do Santos saiu aos 39 minutos do segundo tempo. Neymar recebeu passe de Guilherme, tirou Varela e Léo Pereira da jogada e chutou forte, sem chance para o goleiro Rossi.

Como foi o jogo

O primeiro tempo na Vila Belmiro contou com um Flamengo dominante em campo. A equipe carioca contou com 74% de posse de bola nos primeiros 46 minutos de jogo. Enquanto isso, o Santos buscou jogar no contra-ataque, com Neymar como o jogador mais próximo ao campo de ataque.

continua após a publicidade

A melhor chance rubro-negra foi aos 41 minutos. Após cobrança de falta de Luiz Araújo, Danilo, de cabeça, obrigou Brazão fazer uma grande defesa, impedindo o que seria o primeiro gol do jogo. O Alvinegro Praiano, por sua vez, deu trabalho ao goleiro Rossi aos 29'. Em passe interceptado por Deivid Washington, o atacante fez tabelinha com Neymar e chutou cruzado, mas parou o argentino.

Segundo tempo

O Flamengo voltou para a segunda etapa com o pé no acelerador. Logo nos primeiros minutos, uma rápida troca de passes entre Plata, Jorginho e Arrascaeta, o uruguaio, de calcanhar, o camisa 50 chutou de cavadinha, mas a bola desviou no goleiro santista e saiu do caminho do gol.

No decorrer do segundo tempo, o Santos começou a sair mais para o jogo, buscando o erro do adversário e saindo na velocidade. Aos 32 minutos, Neymar aproveitou bobeada do goleiro Rossi, pegou e rebote e acertou um forte chute, mas o rubro-negro conseguiu se redimir. O gol do camisa 10 saiu aos 39'. O Menino da Vila recebeu passe de Guilherme, tirou Varella e Léo Pereira da jogada e chutou para o fundo da rede. Esse foi o primeiro gol de Neymar neste Brasileirão.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real