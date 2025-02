Jornalistas criticam não expulsão de jogador em Flamengo x Botafogo: ‘Absurdo’

Um lance polêmico causou grande repercussão no clássico entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã, nesta quarta-feira (12). O meia De La Cruz acertou o braço no rosto do atacante Matheus Martins, em lance que, para alguns jornalistas, deveria ter rendido um cartão vermelho para o uruguaio.

O lance aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo, e o árbitro Bruno Mota Correia deu um cartão amarelo a De La Cruz. A etapa inicial terminou empatada em 0 a 0, e o Flamengo abriu o placar no início do segundo tempo, com gol do zagueiro Léo Ortiz após assistência de Danilo.

Veja os comentários dos jornalistas nas redes sociais: