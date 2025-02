Filipe Luís é sincero sobre Varela, do Flamengo: ‘Não tem o respeito que merece’

Varela foi titular na vitória do Flamengo por 5 a 0 diante do Maricá, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O uruguaio foi um dos destaques na partida que determinou o título da Taça Guanabara ao Rubro-Negro. Após a partida, o técnico Filipe Luís elogiou o jogador, e chamou a atenção para a falta de reconhecimento que ele tem.

- O mercado europeu está fechado, o Wesley não vai sair agora. É muito longe pensar no meio do ano. Wesley é um jogador muito importante para mim. Do mesmo jeito que o Varela. Temos que lembrar que antes de eu chegar era ele que jogava e o Wesley era contestado. Os dois têm características diferentes, mas não podemos esquecer do jogador que é o Varela. É titular da seleção, foi para duas Copas do Mundo, jogou contra o Vinicius Jr. e ele fez quase nada contra ele - iniciou o treinador.

Varela em ação pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

- Temos que entender que jogador temos na mão. Acho que ele não tem o respeito que merece por parte da imprensa e do torcedor, mas sim por parte do treinador, que valoriza o trabalho dele. Se o Wesley sair, virá outro para brigar por posição com o Varela, mas ele é um jogador importantíssimo - completou.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo contou com amplo domínio do Flamengo. Com o trio de ataque (Plata, Cebolinha e Bruno Henrique) com bastante movimentação nesse espaço do campo, o time encontrou facilidade. Assim, a equipe de Filipe Luís abriu o placar aos 16 minutos com Gerson, que chutou após sobra de escanteio. Dez minutos depois, Léo Ortiz, em bate rebate, ampliou o marcador. Se tivesse caprichado um pouco mais, o Flamengo poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem maior.

No mesmo ritmo da etapa interior, o Rubro-Negro seguiu pressionando a equipe adversária. Dessa forma, Arrascaeta, aos 12 minutos, marcou o terceiro gol (em um bonito chute, sem chance para o goleiro). E não parou por aí! No lance seguinte, Luiz Araújo marcou o quarto. Aos 35 minutos, Matheus Gonçalves tabelou com Wallace Yan, driblou o defensor do Maricá e tocou por cima do goleiro para marcar um golaço e fechar a conta.

