Filipe Luís abre o coração sobre fase de Luiz Araújo no Flamengo

Técnico do Flamengo, Filipe Luís abriu o coração sobre a fase de Luiz Araújo no Flamengo e revelou seu sentimento por deixá-lo no banco de reservas. Em coletiva, o comandante não poupou elogios para o jogador e explicou o motivo de não ter iniciado a partida com o atleta.

- Luiz Araújo é um dos jogadores super importantes para a equipe. Ele está criando isso em mim. Eu estou me sentindo injusto por deixá-lo no banco. Ele está falando e mostrando em campo. Todos que eu decidi para começar o jogo hoje foi por um motivo especial. Hoje o meu pensamento foi não começar com ele. O campo fala e ele está falando em campo.

Embora tenha iniciado no banco, Filipe Luís precisou promover a entrada de Luiz Araújo no Flamengo aos 25 minutos do segundo tempo por conta de uma lesão muscular de Cebolinha. O camisa sete vem sendo peça chave no elenco do Rubro-Negro com boas apresentações no início do ano.

Em sete partidas disputadas na temporada, Luiz Araújo marcou três gols, contribuiu com duas assistências e vem pedindo passagem para Filipe Luís no Flamengo. No entanto, o jogador só foi titular em duas oportunidades em 2025 diante da Portuguesa e do Botafogo.

No Campeonato Carioca, Filipe Luís aguarda a definição do adversário que o Flamengo irá enfrentar na semifinal, no próximo fim de semana. Madureira, Vasco, Fluminense, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu seguem vivos na briga por duas vagas.

