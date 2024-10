Arrascaeta desabafa sobre saúde mental e lesões no Flamengo

Arrascaeta em ação pelo Flamengo. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 15:36 • Rio de Janeiro

Grande destaque do Flamengo nas últimas temporadas, Giorgian de Arrascaeta usou as redes sociais para externar um desabafo nesta terça-feira (8). O uruguaio usou a própria experiencia com terapia para abordar a importância de tratar saúde mental e falou sobre as principais consequências positivas na vida profissional e pessoal.

-Sim. Acredito que, desde que comecei a fazer terapia, praticamente parece que comecei a viver de novo, ou a viver mais plenamente. A minha personalidade, a minha forma de ver as coisas, o despertar de cada dia, de poder compartilhar momentos com minha esposa, com minha cachorrinha. Esses momentos são simples, mas são especiais

Arrascaeta comemora o gol em Flamengo x Bahia, no Maracana (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Lesões de Arrascaeta no Flamengo e a saúde mental

A rotina de lesões vivida pelo meia foi um dos grandes problemas nos anos recentes da carreira. Ele também revelou uma melhora significante na forma que encara a situação, comum para atletas de alto rendimento.

-No âmbito do futebol também. Como falei, no momento das lesões, você saber que se você der tudo o que tem que dar, as lesões vão fazer parte do nosso dia a dia, podem acontecer no treino ou no jogo. É importante saber que está fazendo o que tem que ser feito. Então, o que vier, você já está preparado para enfrentar isso

Nesta temporada, Arrascaeta se afastou de partidas pelo Flamengo por quase um mês, em tratamento de um problema nos adutores. Em 2023, o atleta teve dois problemas na coxa e ficou de fora por mais de um mês, no somatório dos tratamentos. Desde que chegou ao clube, foram 84 jogos perdidos (por Flamengo e Uruguai).

Em 2024, o uruguaio soma oito gols e dez assistências em 38 partidas disputadas.

