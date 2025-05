Filipe Luís destaca ansiedade do Flamengo em vitória na Libertadores

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Flamengo venceu por 1 a 0 o Deportivo Táchira (VEN) nesta quarta-feira (28) em duelo nervoso no Maracanã, com gol marcado somente aos 21 minutos da segunda etapa. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís destacou a ansiedade de seus comandados e o peso que o compromisso carregava.

Com o resultado, o Rubro-Negro avançou na segunda colocação do Grupo C, com 11 pontos somados. A LDU, do Equador, teve a mesma pontuação e terminou na liderança devido ao saldo de gols (4 a 3) ao vencer o Central Córdoba por 3 a 0.

- Claro que havia ansiedade. Claro que existe ansiedade. Sabemos que tínhamos que ganhar para passar. Tínhamos que conseguir um gol, fazer um jogo, aonde a gente conseguisse um resultado para poder passar. E essa ansiedade sempre vai existir dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor, com o Maracanã, com a torcida que mais cobra. Claro que existe essa ansiedade. Eu como treinador posso tentar o máximo possível tirar, mas dentro do campo os jogadores percebem - iniciou o técnico do Rubro-Negro.

Léo Pereira comemorando gol do Flamengo com Filipe Luís (Foto: Divulgação/Flamengo)

- No intervalo tentei tranquilizar um pouco esse sentido. O time melhorou, encontrou o gol e demos o gol. No final, é normal também que time num mundo que não sofre finalizações. Que passa o jogo 90 minutos sem que chegue na nossa área. Chegava por forma de escanteio e tivemos chance de tirar a bola. No final, sofremos, mas para isso também está um grande momento do Rossi - completou Filipe Luís.

O Flamengo, agora, aguarda pelo sorteio da Conmebol, que será realizado na próxima segunda-feira (2/6). Por terminar em segundo, a equipe decidirá fora de casa nas oitavas de final.

Veja outras respostas de Filipe Luís

Janela de transferências

- Com certeza, nessas janelas de transferências, chegarão peças para reforçar, sairão outras, o que é absolutamente normal e o que nós temos que continuar aumentando é a qualidade do elenco, o número de jogadores está suficiente.

Vibração com a vitória

- Orgulho heroico, dez dentro da área, defendendo e sabendo sofrer e o goleiro depois saindo mais uma vez como herói. É uma vitória. Eu comemoro todas as vitórias da minha carreira, sempre, pois não é fácil ganhar. E dou muito valor a ganhar, a passar.

Força mental do elenco

- Sobre a força mental do grupo, não podemos esquecer que esse grupo foi campeão da Copa do Brasil. Esse mesmo grupo, com uma força mental muito grande, vencendo com a menos no campo do Corinthians. Não podemos esquecer que ele ganhou na casa do Atlético Mineiro, que era finalista da Libertadores. Não podemos esquecer que esse grupo tem uma força mental muito grande, que ganhou a Supercopa do Brasil esse ano, ganhou o Campeonato Carioca, vem brigando pela liderança… Existem jogos que podem gerar certa ansiedade, principalmente pela forma como o adversário se coloca no campo, pelo ambiente que é gerado antes do jogo e pelo que está em jogo. Quando a pressão é muito grande, claro que a ansiedade joga junto. E pode ter certeza que o Palmeiras também passa por ansiedade, o Corinthians, o Atlético Mineiro, todos os times passam por momentos de ansiedade durante o ano, por altos e baixos durante o ano.