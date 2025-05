Gerson faz cobrança após vitória do Flamengo na Libertadores

O Flamengo sofreu até o final, mas conseguiu garantir sua vaga nas oitavas da Conmebol Libertadores ao bater o Deportivo Táchira (VEN) pelo placar de 1 a 0, com gol de Léo Pereira. Nesta quarta-feira (28), o time comandado por Filipe Luís deixou o Maracanã sob vaias e aplausos, e o tom de cobrança chegou ao elenco. O capitão Gerson fez coro por melhora.

A expectativa era de um jogo mais "tranquilo" para o Rubro-Negro, já que os venezuelanos haviam perdido todos os outros duelos da competição. O gol da salvação, no entanto, só foi sair aos 21 da segunda etapa.

- Queríamos classificar em primeiro, assim como o nosso torcedor. Não conseguimos classificar em primeiro, mas o importante é a classificação. Agora é focar para o restante, focar no jogo que já temos no domingo pelo Campeonato Brasileiro, que é muito importante. É importante classificar. Nós sabemos que precisamos melhorar e vamos melhorar - disse Gerson, após o jogo, em entrevista à TV Globo.

Com o resultado, o Rubro-Negro avançou na segunda colocação do Grupo C, com 11 pontos somados. A LDU, do Equador, teve a mesma pontuação e terminou na liderança devido ao saldo de gols (4 a 3) ao vencer o Central Córdoba por 3 a 0.

A posição na chave deixa o Fla em situação desconfortável para as oitavas de final, tendo de decidir o confronto fora de casa contra um dos primeiros colocados. O sorteio dos primeiros duelos de mata-mata será realizado na próxima segunda-feira (2/6).

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (1/6), novamente no Maracanã, às 18h30 (de Brasília) contra o Fortaleza, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.