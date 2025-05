Flamengo x Táchira: atuação de convocados de Ancelotti divide opiniões na web

O Flamengo venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0, no Maracanã, e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. E quem marcou presença no estádio foi Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. Nas redes sociais, internautas comentaram as atuações dos convocados pelo italiano.

Convocados para a Seleção Brasileira, Alex Sandro, Léo Ortiz, Wesley e Gerson foram titulares no jogo. A atuação do lateral-direito e do meia dividiu opiniões entre os torcedores. Alguns internautas chegaram a apontar que os atletas estariam nervosos com a presença do treinador.

Veja a repercussão entre torcedores:

Como foi Flamengo x Táchira?

O Flamengo começou a partida empurrando o Deportivo Táchira para o campo de defesa. No entanto, apesar do ímpeto ofensivo da equipe de Filipe Luís, o Rubro-Negro não conseguiu chegar ao gol adversário. Em contrapartida, o time venezuelano, quando teve a bola, não conseguiu passar do meio-campo.

Em uma das chances de perigo do Flamengo, Arrascaeta tentou simular um pênalti e recebeu cartão amarelo (o terceiro). Sem conseguir chegar perto do primeiro gol, os jogadores rubro-negros foram para o intervalo ao som de vaias dos flamenguistas (público presente de 66.082 torcedores no Maracanã).

Com Bruno Henrique em campo, que entrou no lugar de Michael, o Flamengo voltou mais animado para o segundo tempo. A primeira grande chance foi aos sete minutos com Arrascaeta, que acabou pegando fraco na bola. Ditando o ritmo do jogo, o Rubro-Negro balançou a rede aos 21'. Em jogada de bola parada, de falta, Léo Pereira testou a bola e abriu o marcador.

Até o final da partida, o Flamengo buscou o segundo gol, mas encontrou dificuldade diante de um adversário que se fechou no campo defensivo. O resultado pelo placar mínimo, no entanto, garantiu a classificação do Flamengo na Libertadores.