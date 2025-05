Classificado para as oitavas de final da Libertadores após a vitória por 1 a 0 sobre Deportivo Táchira, o Flamengo terá um desfalque importante na primeira partida do mata-mata do torneio continental. Giorgian De Arrascaeta levou o terceiro amarelo e está fora do confronto, que será disputado apenas após o Mundial de Clubes. O adversário do Rubro-Negro vai ser definido em sorteio, na próxima segunda-feira, às 12h (horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai.

continua após a publicidade

Arrascaeta vai fazer falta ao Flamengo. O jogador é o artilheiro do time na temporada, com 11 gols, seguido por Bruno Henrique, com 6. Na Liberadores, na vitória desta quarta-feira (28), ele chegou ao seu 58º jogo na competição com a camisa rubro-negra e tornou-se o atleta com mais partidas no torneio pelo clube. São 37 vitórias, 15 empates e apenas seis derrotas (72% de aproveitamento).

Saiba mais!

➡️Ancelotti vai ao Maracanã assistir a jogo do Flamengo pela Libertadores

➡️Vini Jr vai ao Maracanã em jogo do Flamengo e se encontra com Ancelotti

➡️Crias do Flamengo, João Gomes e Paquetá, marcam presença no Maracanã

continua após a publicidade

No Brasileirão, o uruguaio é o jogador com mais participações em gols na competição, com 11 (8 gols e 3 assistências). Em 2025, Arrascaeta herdou a camisa 10 de Gabriel Barbosa, que deixou a equipe no fim da temporada passada e se transferiu para o Cruzeiro. O número eternizado por Zico no Flamengo parece estar dando sorte ao uruguaio.

O Flamengo volta a jogar no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, no Maracanã. O time rubro-negro ocupa a segunda colocação na competição, com 21 pontos, um a menos do que o líder Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo