Filipe Luís define escalação do Flamengo diante do Palmeiras

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para o duelo com o Palmeiras neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro tem retorno de titulares importantes, poupados contra o Botafogo-PB no meio de semana, e Pedro volta ao banco de reservas.

Principal destaque é a volta de Arrascaeta à equipe. O uruguaio ficou fora do clássico com o Botafogo na última rodada e entrou apenas no segundo tempo do duelo com o Belo pela Copa do Brasil. Além do camisa 10, o Flamengo conta com os retornos de Léo Ortiz e Léo Pereira e Alex Sandro. Varela completa a linha de defesa no lugar do suspenso Wesley.

Pulgar e Allan seguem tratando lesões no músculo posterior da coxa direita. Com isso, Gerson e Evertton Araújo seguem como titulares no meio-campo, atrás de Arrasca. O ataque será formado por Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique, com Pedro no banco de reservas.

Escalação do Flamengo

Com isso, o Flamengo vai a campo enfrentar o Palmeiras com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Evertton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique.

Escalação do Palmeiras

Por sua vez, Abel Ferreira preparou mudanças no meio-campo do Palmeiras, que joga com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mayke; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

