O domingo (19) será de rodada dupla para o torcedor do Flamengo. Afinal, o Rubro-Negro tem compromissos pelo Campeonato Carioca e pela FC Series, a antiga Florida Cup. Esse cenário, aliás, aconteceu também na última temporada.

continua após a publicidade

O time principal do Flamengo, que está na pré-temporada nos Estados Unidos, irá enfrentar o São Paulo às 17h (de Brasília). O confronto será no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida.

Mais tarde, às 21h, a equipe alternativa, que ainda não venceu no estadual, enfrenta o Nova Iguaçu. A partida será no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Relembre como foi em 2024

O Flamengo também realizou pré-temporada do Brasil em 2024. Assim, o torcedor teve que acompanhar o time do coração em duas vertentes. No dia 21 de janeiro, a equipe principal venceu o Philadelphia Union por 2 a 0, também no país norte-americano. Já no Brasil, em João Pessoa, o time alternativo empatou por 1 a 1 com o Nova Iguaçu.

Cebolinha em campo contra o Philadelphia Union (Foto: Igor Coelho / FC Series)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real