Flamengo tem desfalque no time titular para enfrentar o Vitória

O técnico Leonardo Jardim terá um desfalque importante para a partida do Flamengo contra o Vitória, nesta quinta-feira (14). Após sofrer um forte trauma no joelho esquerdo no triunfo diante do Grêmio, Gonzalo Plata não foi relacionado para o duelo no Barradão, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

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O atacante equatoriano deixou a partida na Arena do Grêmio com dores na região. Apesar de não ter nenhuma lesão diagnosticada no joelho esquerdo, Plata não estará à disposição do Flamengo para o confronto desta quinta-feira.

Gonzalo Plata em campo pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Substituto de Plata em Vitória x Flamengo

Sem Gonzalo Plata, a tendência é que Luiz Araújo seja o escolhido para atuar no ataque rubro-negro.

A provável escalação é: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

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Outros desfalques

Além de Arrascaeta, que se recupera de uma fratura na clavícula direita e ainda não tem prazo de retorno, Lucas Paquetá e Erick Pulgar seguem sem liberação para voltar aos jogos. Ambos realizam trabalhos com a fisioterapia e a preparação física.

O que o Flamengo precisa para se classificar?

No jogo de ida, no Maracanã, o time carioca venceu por 2 a 1, com gols de Evertton Araújo e Pedro. Assim, um empate fora de casa garante a classificação ao Rubro-Negro carioca. Já um triunfo do Vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

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