Flamengo vence o PSG e se classifica para a final do Mundial Sub-12

O Flamengo venceu o PSG, da França, por 2 a 1 neste sábado (28) e garantiu vaga na final do Mundial Sub-12 (La Liga FC Futures). Na competição disputada na Espanha, o Rubro-Negro buscou a virada com gols de Carlos Leonardo e Miguel. O triunfo contou com a presença de Filipe Luís, ex-treinador da equipe principal e ídolo do clube.

continua após a publicidade

Na campanha até a decisão, o Flamengo, que tem o jovem Murilo Aroucha, de 12 anos, como artilheiro, superou Boca Juniors, Inter Miami e River Plate, além de empatar em 1 a 1 com o Arsenal. A única derrota foi para o Palmeiras, por 2 a 0.

O time paulista, aliás, principal rival rubro-negro no profissional nos últimos anos, acabou eliminado justamente pelo PSG nas quartas de final.

continua após a publicidade

A decisão do torneio será neste domingo, contra o Real Betis, a partir das 8h (de Brasília).

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís acompanha partida do Flamengo no Mundial Sub-12

A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o PSG contou com a presença de Filipe Luís. Ex-treinador do time principal e ídolo do clube carioca, ele foi prestigiar a equipe de base na Espanha, país onde reside atualmente. No local, Filipe destacou sua passagem pelo Rubro-Negro e afirmou sentir orgulho do trabalho desenvolvido nas categorias de base.

continua após a publicidade

— Estava aqui em Madri de férias, vi que esse mundial incrível e muito bem organizado estava acontecendo e vim dar meu apoio ao Flamengo. Tenho muito carinho pelo clube, onde fiquei por sete anos e de onde acabei de sair. Conheço bem a base, também trabalhei ali, e me deixa muito orgulhoso ver a forma como o clube está crescendo — disse Filipe Luís, ex-treinador do Flamengo, em entrevista à "CazéTV".

Filipe Luís durante jogo da base do Flamengo (Foto: Reprodução)

— Não tenho conselhos para dar a eles. Só digo que aproveitem, pois estar em um torneio com grandes equipes, em um evento tão bem organizado, é um grande privilégio. O Murilo tem faro de gol, muita qualidade. Mas o time, como um todo, quer jogar, quer a bola e não tem medo. Essa é uma característica do clube — afirmou Filipe Luís, ídolo do Flamengo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.