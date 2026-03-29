Filipe Luís avalia saída do Flamengo e comenta possibilidade de assumir o Atlético de Madrid

O ex-treinador do Flamengo, Filipe Luís, comentou sobre o fim de seu ciclo no comando da equipe carioca no início da temporada de 2026 e fez um balanço do desempenho do time no ano anterior. Durante participação no primeiro Mundial de Clubes Sub-12 da LaLiga FCFutures, em Madri, neste sábado (28), o ex-jogador também respondeu a questionamentos sobre a chance de assumir o cargo de técnico do Atlético de Madrid no futuro.

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Balanço do trabalho no Flamengo

Ao analisar a sua passagem pelo banco de reservas rubro-negro, o técnico classificou a temporada de 2025 como positiva, ressaltando a conquista dos principais campeonatos disputados. Ele mencionou a derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain em uma final como o principal revés daquele período. Em relação ao ano de 2026, Filipe Luís explicou que os resultados iniciais abaixo das expectativas motivaram a diretoria do Flamengo a optar pelo encerramento de seu trabalho no clube.

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— Vivemos um ano incrível no ano passado. Ganhamos os títulos mais importantes, uma pena a final contra o PSG nos pênaltis. Doeu muito. Este ano não começamos tão bem e o clube tomou a decisão de fechar esse ciclo. Me sinto muito orgulhoso como jogador e treinador e só tenho palavras de agradecimento para tudo o que vivi — afirmou o ex-comandante.

Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Preparação e futuro na Europa

Questionado se imagina treinar o Atlético de Madrid, clube pelo qual demonstrou carinho na mesma entrevista, Filipe Luís evitou projetar um retorno imediato ao estádio Metropolitano. O ídolo do clube relatou que seu objetivo atual não é escolher um novo destino para trabalhar, mas sim aproveitar o primeiro período livre desde a sua aposentadoria dos gramados, em 2023. O treinador detalhou que o foco do momento é aprimorar seus conhecimentos táticos, observar outros profissionais e montar sua futura comissão técnica.

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— Primeiro vou pouco a pouco. Desde que me aposentei em 2023 não parei nem um momento. Agora é a primeira vez que tenho tempo para visitar treinadores, ver treinamentos, atualizar um pouco mais o que é o modelo de jogo e conhecer pessoas para incorporar na comissão técnica. Agora mesmo penso nisso e não em lugares onde treinar. O modelo de jogo se atualiza a cada semana e quero me manter atualizado em relação ao futebol moderno — explicou o técnico.

Filipe Luís jogou no Atlético de Madrid entre 2010 e 2014 e depois entre 2015 e 2019 (Foto: AFP)

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