Filipe Luís admite mau desempenho do Flamengo contra Fortaleza: 'Inseguros'

Técnico do Flamengo, Filipe Luís não ficou contente com a atuação da equipe na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza neste sábado (25), na Arena Castelão, sobretudo no primeiro tempo. Em entrevista coletiva após a partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão, o treinador criticou o desempenho antes do intervalo e citou "erros técnicos" e insegurança dos jogadores. Contudo, ele acredita que todos estarão focados para o jogo de volta da semifinal da Libertadores, diante do Racing, na próxima quarta-feira (29).

— Temos que esquecer rápido a derrota e corrigir os erros. Realmente fizemos um primeiro tempo muito abaixo tecnicamente, cometemos erros que não costumamos cometer. Demos inúmeras chances para o adversário poder ganhar terreno no campo. Isso nos deixou cada vez mais inseguros com a bola. Esquecer o mais rápido possível o que aconteceu hoje, corrigir os erros e pensar na quarta-feira. Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada. Não tenho dúvida que a ambição de todos é estar nessa final em Lima. Nossa cabeça vai estar focada. Quatro dias de descanso nos dá a oportunidade de recuperar todo mundo fisicamente — declarou.

Sem Pedro, o comandante rubro-negro optou por escalar Bruno Henrique como centroavante mais uma vez. Na última quarta-feira (22), após a vitória por 1 a 0 sobre o Racing no Maracanã, o camisa 27 revelou ter pedido para não atuar na posição, sobretudo com o companheiro à disposição. Questionado sobre a escolha, Filipe Luís explicou a conversa que teve com o atacante e a decisão de escalá-lo.

— O Bruno me falou há umas semanas que se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição para ajudar sempre que eu precisasse. Tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição em que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está à frente do interesse pessoal o interesse da equipe. Hoje, entendi que a equipe precisa do Bruno Henrique de 9 e ele se colocou à disposição. Precisamos do sacrifício dos jogadores para ajudar a equipe. Infelizmente, não conseguimos a vitória, e a culpa sempre cai em cima dos mesmos jogadores. Sempre os que estão fora são os que deveriam ter jogado, mas sigo minha convicção — disse o técnico do Flamengo.

Outras declarações de Filipe Luís após Fortaleza x Flamengo

Como a melhora no segundo tempo influencia as próximas partidas?

— Os jogadores estão sempre tentando mostrar para o treinador, no campo, nos treinamentos, que estão em bom nível para ajudar a equipe. Eu tenho muita informação, vejo todos os treinos, vejo tudo que eu acredito que os jogadores me passam de mensagem no campo para tomar as melhores decisões. Sempre que um jogador entra bem e a equipe melhora, ele se credencia para ter mais.

Peso da derrota

— Cada jogo tem uma história, o adversário te coloca dificuldades, cada adversário tem peças com características diferentes que vão te colocar sempre em dificuldades. O Fortaleza foi assim, não contávamos com essa derrota. Viemos de uma sequência muito pesada, com jogo a cada três dias. Jogos duros a nível físico e mental. Temos que absorver o mais rápido possível, gosto de tirar a limpo o que a gente fez mesmo na vitória, e nas derrotas também não foram só coisas ruins, tem coisas boas. Vou conversar com os jogadores sobre o que aconteceu no campo e, depois, vamos nos preparar para quarta-feira.

Falso 9 contra o Racing?

— Ainda temos que preparar o jogo, temos que estudar bem o que aconteceu no último jogo e o que pode acontecer no próximo. O Racing é um time que joga praticamente da mesma forma sempre. Isso nos dá certas pistas, mas eu só defino o time mais perto quando eu tiver o plano de jogo montado.

Jogadores 'tiraram o pé' pensando no Racing?

— Pelo menos quando eu jogava, nunca, jamais. Entrava no campo e dava minha vida, independentemente do adversário pela frente. E eu acredito que eles também. Como falei, hoje o nível técnico, domínios, passes e até mesmo atacar o espaço, coisas que a gente fez pior do que a gente vinha fazendo nos últimos jogos. Isso deixou o Fortaleza mais confortável dentro do campo. Cometemos cada vez mais erros e demoramos a entrar no jogo. Quando entramos, já estava 1 a 0 para o Fortaleza. Não entendemos rapidamente onde estavam deixando os espaços. Somente no segundo tempo, conseguimos criar chances mais claras de gol. Mas não acredito que tenha sido por "não colocar o pé", e sim pelo contexto do jogo que aconteceu hoje.

Foi surpreendido pelo Fortaleza?

— Não, nenhuma surpresa. Um treinador com as ideias muito claras, estava muito evidente o que iria acontecer no jogo. Sabíamos que íamos ter dificuldade para entrar no bloco do Fortaleza e que eles iriam apostar nessa transição, já foi assim contra o Cruzeiro. Com Breno Lopes e Bareiro, sabíamos bem dessa dupla e dos contra-ataques que eles iam nos proporcionar. Sobre a parte física, vínhamos de três jogos em seis dias, isso afeta um pouco. Mas, para quarta-feira, temos quatro dias. Isso nos permite recuperar os jogadores.

Por que levou os titulares?

— Primeiro, porque o time que entrou em campo hoje é o time que eu acreditava que era o melhor para ganhar do Fortaleza. Tenho que pensar simplesmente em ganhar do Fortaleza, era o que eu tinha em mente. Eram jogadores bem recuperados, frescos, em bom momento para poder vencer, tendo em conta tudo que aconteceu nos últimos três jogos. Infelizmente não vencemos, sempre vai entrar na questão poupar ou não poupar, se poupar está errado, se não poupar está errado. Como falo sempre, eu sigo minhas convicções, e vocês estão aí para criticar ou para elogiar.

