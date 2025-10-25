Rossi avalia futuro do Flamengo no Brasileirão após derrota em Fortaleza: 'Muito difícil'

Agustín Rossi acretida que a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Fortaleza, neste sábado (25), na Arena Castelão, não altera o foco da equipe na disputa do Brasileirão. Em entrevista na saída de campo, o goleiro analisou o resultado fora de casa e afirmou que o adversário "achou o gol", destacando a dificuldade do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores se rendem a jogador após lance em Fortaleza x Flamengo: 'Milagre'

— O jogo de hoje não tem nada a ver ainda com o final do campeonato. Faltam, ainda, nove jogos. Amanhã o Palmeiras tem que jogar, tem que vencer também. O futebol brasileiro é muito difícil. Hoje, o Fortaleza, em um contra-ataque, achou um gol. A gente tentou, mas não conseguimos fazer o gol. Não foi fácil fazer gol. Então, o jogo de hoje já acabou. A gente também vem de uma sequência, a cada três dias jogando. Então, acho que o cansaço, a viagem longa também, pesam, mas não são desculpas. A gente hoje poderia ter empatado o jogo no final, tivemos chance, mas não conseguimos. Agora é deixar do lado o Brasileiro, a partir de agora começarmos a pensar no jogo de quarta-feira, que vai ser mais um final. Depende da gente, ganhamos o primeiro jogo, e se não perdemos, estamos na final da Libertadores. Faltam ainda 27 pontos no Brasileiro, nove jogos ainda, falta muito. Esse final de ano também vai ser pesado para muita gente — disse Rossi ao "Premiere".

O argenitno também reconheceu o impacto da sequência de partidas decisivas e do desgaste físico e mental acumulado nos últimos compromissos da equipe. Ele cita, ainda, os jogos contra Palmeiras e Racing como exemplos.

continua após a publicidade

— Óbvio que pesa (o desgaste mental e físico). Também pesa muito ter jogado domingo contra o Palmeiras, quarta-feira contra o Racing, dois jogos muito cansativos na parte mental, na parte física. A gente deu a vida, conseguimos as duas vitórias. Hoje não conseguimos, mas viemos para buscar, tentamos até o final mas não deu. Agora é pensar na quarta-feira, descansar a cabeça, que é o mais importante — concluiu.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo