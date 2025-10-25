Joia do Flamengo faz gol que Pelé não fez no sub-20; veja

Já que Pelé não conseguiu, o destino premiou o atacante da base do Flamengo João Camargo a marcar um golaço antes do meio de campo, na manhã deste sábado (25) na Gávea, na vitória da equipe da rubro-negra sobre o Maricá por 4 a 0, pelo Campeonato Carioca sub-20. A partida de volta era válida pelas quartas de final da competição. Veja o gol do jovem atacante rubro-negro:

Atacante termina a partida com um hat-trick

João Camargo foi o destaque do Flamengo na vitória contra o Maricá. O atacante marcou três gols na partida e terminou o jogo com um hat-trick. O outro gol do Rubro-Negro foi marcado pelo zagueiro Da Mata que abriu o placar do jogo antes dos 10 minutos da etapa inicial.

O chamado "O Gol que Pelé não fez" foi durante a Copa do Mundo de 1970 no estádio Jalisco, em Guadalajara, no México. O Rei do Futebol, que faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, tentou surpreender o goleiro Ivo Viktor, da Tchecoslováquia, na partida de estreia da Seleção Brasileira, mas a bola acabou saindo pra fora. Apesar de começar perdendo, o Brasil virou o jogo com uma goleada de 4 a 1 com gols de Rivellino, Pelé e Jairzinho, que deixou o dele por duas vezes. Na ocasião, a seleção canarinho seria tricampeã mundial de futebol.

